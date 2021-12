Het Vlaams Parlement heeft woensdag een resolutie goedgekeurd waarin het belang van een betere luchtkwaliteit in de strijd tegen het coronavirus centraal staat. Het parlement vraagt een advies van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en op basis van dat advies moeten er proefprojecten komen in verschillende sectoren, gaande van het onderwijs tot de kinderopvang en het openbaar vervoer.

Een goede luchtkwaliteit en een degelijke ventilatie zijn belangrijke hefbomen in de strijd tegen het coronavirus. Toch is er de voorbije maanden op Vlaams niveau stevig gediscussieerd over de vraag of de Vlaamse regering wel voldoende inspanningen heeft gedaan om de luchtkwaliteit te verbeteren, met name in het onderwijs.

Verschillende voorstellen vanuit de oppositie werden weggestemd Afgelopen maandag drongen meerderheidspartijen CD&V en Open Vld aan op een 'onderbouwd en breed uitgerold luchtbehandelingsplan' voor het onderwijs. Meteen de aanleiding voor Groen om de druk op te voeren en nog eens een resolutie in te dienen. Woensdag kwam de meerderheid dan op de proppen met een eigen resolutie over het belang van kwalitatieve en gezonde lucht, niet alleen in het onderwijs, maar in verschillende sectoren.

In de resolutie - ingediend door Loes Vandromme (CD&V), Koen Daniëls (N-VA) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) - wordt de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) gevraagd om 'zonder uitstel' een advies te geven over de beste methodes en toestellen voor verluchting en luchtzuivering.

Op basis van dat advies zouden er dan proefprojecten met luchtbehandelingsplannen opgezet worden in verschillende sectoren zoals het onderwijs, de kinderopvang, het openbaar vervoer, welzijnsvoorzieningen en openbare gebouwen. Het is ook de bedoeling om goede praktijkvoorbeelden te verspreiden.

De oppositie reageerde sterk ontgoocheld op de inhoud van de resolutie. 'Een bijzonder mager beestje', zo bestempelde Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman de tekst. 'Nog een onderzoek doen en dan wat proefprojecten. Aan dit tempo zal corona gedaan zijn voor er echt ingegrepen wordt in de scholen', zei PVDA-parlementslid Kim De Witte. 'Een verwaterde en vage tekst zonder 'sense of urgency'', klonk het bij Vlaams Belang-parlementslid Jan Laeremans.

En ook volgens Caroline Gennez (Vooruit) is het allemaal wat mager en laattijdig. Toch keurde Vooruit de resolutie als enige oppostiepartij mee goed. De rest van de oppositie onthield zich. (Belga)