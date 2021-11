Antwerps gouverneur Cathy Berx houdt dinsdag crisisoverleg, maar wil het Overlegcomité van woensdag afwachten vooraleer te beslissen of er in haar provincie maatregelen komen bovenop de federale. Dat heeft ze maandagavond gezegd in De Afspraak. 'Weer verstrengen is een moeilijke boodschap, maar de cijfers zijn wat ze zijn', zegt Berx alvast.

Met hogere besmettingscijfers dan ooit zitten heel wat Antwerpse gemeenten volop in een vierde coronagolf. 'Het verschil is natuurlijk dat de verhouding met de ziekenhuisopnames en intensieve zorgen anders is door de vaccinaties, maar ook die cijfers blijven stijgen', zegt Berx. 'Het is belangrijk dat de viruscirculatie naar beneden gaat, dat is de enige manier om de zorg te ontlasten. Dan zal ook de contact tracing weer beter werken want die is nu volledig overbelast.'

Op het vlak van concrete maatregelen is Berx vooral voorstander van mondmaskerplicht in het onderwijs vanaf 9 jaar. 'Landen zoals Italië, Spanje en Griekenland doen dat al en daar gaat het relatief goed', zegt ze. 'Ik denk dat we mondmaskers sowieso te vroeg achterwege hebben gelaten. Toen we dat deden hebben we de cijfers weer zien stijgen. Af en toe moet je dingen proberen te lossen, maar de timing was verkeerd want dit is een herfstvirus. Het moet een en-en-en-verhaal blijven: Covid Safe, mondmaskers, afstand en ventilatie.'

Ook op het vlak van telewerk, sportclubs en bedrijfsfeesten zijn er strengere regels mogelijk, stelt Berx. 'Het is moeilijk want we hebben mensen overtuigd dat als je je laat vaccineren het beter wordt en er weer vrijheid komt, maar de feiten zijn wel zoals ze zich voordoen', zegt ze. 'Men ging ervan uit dat vaccins voldoende bescherming gingen bieden én dat we dan ook niet meer besmettelijk zouden zijn, maar met deze variant blijkt dat we toch nog besmet kunnen worden en het virus kunnen doorgeven.' (Belga)