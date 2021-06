Vanaf komende vrijdag is het niet meer verplicht om in de winkelwandelzone van Leuven een mondmasker te dragen. Dat heeft het stadsbestuur maandag bekendgemaakt. Tot nu toe was het in de stad nog steeds verplicht een masker te dragen in de stationszone, de Bondgenotenlaan, de Diestsestraat en enkele omliggende straten.

'Zoals we hadden verwacht en gehoopt, evolueren de cijfers gunstig', zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). 'We zitten voor de eerste keer dit jaar onder de 20 besmettingen per week, wat betekent dat de viruscirculatie laag is. Daarnaast zal in de loop van de week meer dan 70 procent van de volwassen Leuvenaars minstens een eerste keer gevaccineerd zijn. Daardoor kunnen we de mondmaskerzone afschaffen.'

Ook in Halle en Vilvoorde is de mondmaskerplicht versoepeld. In Halle vervalt de verplichting dinsdag. Mensen moeten dan geen masker meer dragen in de winkelstraten, op de Grote Markt en op het Stationsplein, tenzij het druk is. In Vilvoorde geldt de versoepeling sinds vorige zaterdag. Net als in alle andere Belgische steden en gemeenten, blijven ook in Halle, Vilvoorde en Leuven de federale maatregelen van kracht. (Belga)