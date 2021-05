De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een noodgoedkeuring toegekend aan het Chinese Sinopharm-vaccin. Dat heeft het hoofd van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gezegd tijdens een persconferentie in Genève. Het is het zesde vaccin dat de goedkeuring van de WHO kreeg en het eerste vaccin uit China.

Sinopharm wordt aanbevolen voor iedereen boven de 18 jaar. Er zijn twee prikken nodig met een tussentijd van twee tot drie weken. De WHO gaf ook aan dat het vaccin 79 procent effectief is tegen ziekte en hospitalisatie. Voor de 60-plussers is er nog weinig informatie voorhanden over de werking van het vaccin, maar de WHO stelt geen bovengrens in 'omdat er geen theoretische reden is om te geloven dat het vaccin een ander veiligheidsprofiel heeft bij jongere en oudere personen'. De WHO heeft ook extra studies gevraagd aan het Beijing Bio-Institute of Biological Products, dat het vaccin produceert, en heeft ook ter plaatse inspecties uitgevoerd.

Deze goedkeuring breidt de lijst van vaccins uit die Covax kan kopen, het mondiale instrument om ook lage- en middeninkomenslanden toegang tot vaccins te geven. 'En het geeft landen het vertrouwen om hun eigen goedkeuring te versnellen en het vaccin te importeren en toe te dienen', aldus Ghebreyesus.

De WHO heeft ook al een noodgoedkeuring toegekend aan de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson en twee versies van het AstraZeneca/Oxford-vaccin. Een tweede Chinees vaccin, dat van Sinovac, wordt nog onderzocht door de WHO, net als onder meer het Russische Spoetnik V-vaccin en Novavax, een Amerikaans vaccin.

De goedkeuring van de WHO heeft weinig impact voor landen met hun eigen regelgevende instanties die zelf beoordelingen uitvoeren van klinisch onderzoek en beslissen of een vaccin veilig is of niet. Landen die niet in staat zijn om zelf wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de vaccins, gebruiken de kwaliteitsbeoordeling van de WHO als basis voor hun eigen goedkeuring.

Ghebreyesus zei ook tijdens de persconferentie dat de aankondiging van de VS dat ze een tijdelijke ophef van patenten op vaccins steunen, een 'significante uitdrukking van solidariteit' is en een grote steun voor de inspanningen om in vaccins voor iedereen te voorzien. Het WHO-hoofd gaf aan dat hij beseft dat dit politiek gezien een moeilijke stap was en hij hoopt dat andere landen zijn voorbeeld zullen volgen. De waivers zijn bedoeld voor noodsituaties zoals deze, aldus Ghebreyesus nog. 'Als we ze nu niet gebruiken, wanneer dan wel?', klonk het.