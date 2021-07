Wie in 2020 geboren werd, heeft een gemiddelde levensverwachting van 80,8 jaar. Dat is een jaar minder dan in 2019, een gevolg van het coronavirus, zo blijkt uit gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Een stevige daling dus, maar Statbel benadrukt dat die tijdelijk is. De levensverwachting zal zich de komende jaren herstellen.

Dat komt omdat voor de berekening van de levensverwachting gekeken wordt 'hoe een generatie zou uitsterven, als ze in de loop van haar hele bestaan wordt blootgesteld aan dezelfde sterftevoorwaarden per leeftijd' als in het onderzochte jaar. Of met andere woorden: het gaat om de levensverwachting indien het coronavirus elk jaar opnieuw even hard zou toeslaan als in 2020. En dat zal normaal gezien niet het geval zijn, en daarom verwacht Statbel dat het effect op de levensverwachting de komende jaren zal uitdoven.

Er werden in België 126.850 overlijdens geregistreerd in 2020. Dat waren er 18.105 meer dan in 2019, of een stijging met 16,6 procent.

Vrouwen hadden in 2020 een levensverwachting bij geboorte van 83,1 jaar, voor mannen bedroeg die 78,5 jaar. De daling tegenover 2019 was iets groter bij mannen (387 dagen minder dan in 2019) dan bij vrouwen (-347 dagen). De provincie met de hoogste levensverwachting voor de totale bevolking is Vlaams-Brabant (82,7 jaar), gevolgd door Limburg (82,5 jaar) en Waals-Brabant (82,3 jaar). (Belga)