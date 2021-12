De tuchtkamer van de orde van geneesheren van de Franse regio Nouvelle-Aquitaine heeft de bekende infectioloog Didier Raoult berispt omdat hij 'informatie heeft verstrekt die niet gebaseerd was op bevestigde gegevens' bij het aanprijzen van hydroxychloroquine als behandeling tegen covid-19. Dat staat in een besluit van de tuchtkamer dat AFP kon inkijken.

Er waren ook beschuldigingen van 'kwakzalverij' en het nemen van 'ongerechtvaardigde risico's' voor het voorschrijven van de behandeling, terwijl er geen bewijzen zijn dat het middel werkt. Die beschuldigingen werden niet bevestigd.

'Professor Raoult heeft via verschillende media en met name via zijn eigen YouTube-kanaal informatie gegeven die niet gebaseerd was op bevestigde gegevens, zonder de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen toen er al heel snel grote onzekerheid bestond over de geschikte behandelingen voor COVID-19', aldus de tuchtkamer. Raoult, die directeur is van het universitair ziekenhuis voor infecties IHU in Marseille, heeft daarmee artikel 12 van de deontologische code geschonden. Dat verplicht artsen om met enige voorzichtigheid te communiceren met het grote publiek en op basis van bevestigde wetenschappelijke gegevens.

De advocaat van de infectioloog, Fabrice Di Vizio, is alleszins tevreden met de uitspraak omdat de belangrijkste beschuldiging - dat hij mensen heeft gedood - niet bevestigd is. Raoult is sinds 31 augustus met pensioen als professor en zal binnen enkele maanden ook stoppen bij de directie van IHU