Volgens de Brusselse politie telde de betoging 'Samen voor Vrijheid', die zondag door Brussel trok, zo'n 5.000 deelnemers.

Aan het Brusselse Noordstation is zondagmiddag een nieuwe betoging tegen de coronapas en de coronamaatregelen van start gegaan. Het initiatief ging uit van 'Samen voor Vrijheid', een samenwerkingsverband van verschillende organisaties zoals Viruswaanzin, Vecht Voor Vrijheid, The Human Side, Belgians for Freedom en nog tientallen andere.

Een eerdere betoging die door dezelfde mensen werd georganiseerd, op 21 november, bracht zowat 35.000 mensen op de been. In de marge van de betoging kwam het toen tot zware rellen.

'Ik ben blij hier zoveel mensen verzameld te zien', zei organisator Ezra Armakye. 'Mensen van alle afkomsten en overtuigingen, die samenkomen om duidelijk te maken dat we geen coronapas zullen dulden.'

'Samen voor vrijheid brengt organisaties en individuen samen uit de hele samenleving', klinkt het nog. 'Zowel gevaccineerden als ongevaccineerden, van links tot rechts, om een boodschap te brengen dat er een politiek moet komen die kiest voor verbinding in plaats van verdeeldheid en polarisatie. Een overheid die kiest voor ondersteunende maatregelen in plaats van repressieve maatregelen. Een samenleving waar er geen onderscheid gemaakt wordt tussen A- en B- burgers.'

Volgens de organisatoren heerst er ook een buitenproportionele angst voor het coronavirus, die weggenomen moet worden: 'Ook andere wetenschappelijke visies moeten aan bod komen, zodat de coronamaatregelen zowel kunnen winnen aan evenwicht én aan draagvlak. Het huidige narratief is al meermaals wetenschappelijk achterhaald en kritische stemmen worden weggefilterd. Het is tijd dat burgers het vertrouwen dat ze de afgelopen tijd verloren bij de politiek weer terugvinden bij elkaar en samen voor een toekomst gaan waar iedereen zich thuisvoelt.'

De Croo: 'Stille, zeer grote meerderheid doet wat nodig is'

Premier Alexander De Croo zei in VTM NIEUWS dat er tegenover de enkele duizenden betogers die zondag in Brussel op straat komen, er miljoenen mensen zijn die wel doen wat nodig is.

De Croo ging ook in op de argumenten van de betogers, die stellen dat het vaccinatiebewijs niet wettig is. 'Dat is wel wettig', aldus de eerste minister over het vaccinatiebewijs. Over het argument dat het bewijs onwetenschappelijk is, zei De Croo: 'klinkklare onzin'.

Aan het Brusselse Noordstation is zondagmiddag een nieuwe betoging tegen de coronapas en de coronamaatregelen van start gegaan. Het initiatief ging uit van 'Samen voor Vrijheid', een samenwerkingsverband van verschillende organisaties zoals Viruswaanzin, Vecht Voor Vrijheid, The Human Side, Belgians for Freedom en nog tientallen andere.Een eerdere betoging die door dezelfde mensen werd georganiseerd, op 21 november, bracht zowat 35.000 mensen op de been. In de marge van de betoging kwam het toen tot zware rellen. 'Ik ben blij hier zoveel mensen verzameld te zien', zei organisator Ezra Armakye. 'Mensen van alle afkomsten en overtuigingen, die samenkomen om duidelijk te maken dat we geen coronapas zullen dulden.''Samen voor vrijheid brengt organisaties en individuen samen uit de hele samenleving', klinkt het nog. 'Zowel gevaccineerden als ongevaccineerden, van links tot rechts, om een boodschap te brengen dat er een politiek moet komen die kiest voor verbinding in plaats van verdeeldheid en polarisatie. Een overheid die kiest voor ondersteunende maatregelen in plaats van repressieve maatregelen. Een samenleving waar er geen onderscheid gemaakt wordt tussen A- en B- burgers.' Volgens de organisatoren heerst er ook een buitenproportionele angst voor het coronavirus, die weggenomen moet worden: 'Ook andere wetenschappelijke visies moeten aan bod komen, zodat de coronamaatregelen zowel kunnen winnen aan evenwicht én aan draagvlak. Het huidige narratief is al meermaals wetenschappelijk achterhaald en kritische stemmen worden weggefilterd. Het is tijd dat burgers het vertrouwen dat ze de afgelopen tijd verloren bij de politiek weer terugvinden bij elkaar en samen voor een toekomst gaan waar iedereen zich thuisvoelt.'Premier Alexander De Croo zei in VTM NIEUWS dat er tegenover de enkele duizenden betogers die zondag in Brussel op straat komen, er miljoenen mensen zijn die wel doen wat nodig is. De Croo ging ook in op de argumenten van de betogers, die stellen dat het vaccinatiebewijs niet wettig is. 'Dat is wel wettig', aldus de eerste minister over het vaccinatiebewijs. Over het argument dat het bewijs onwetenschappelijk is, zei De Croo: 'klinkklare onzin'.