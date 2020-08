In de Vlaamse woonzorgcentra staan zo'n 9.000 bedden leeg. Eind juni was de bezettingsgraad gedaald tot onder 90 procent, zo schrijft De Tijd zaterdag. De extra leegstand door corona kost de overheid 122 miljoen euro.

De helft van de leegstand is een gevolg van corona. Van 14 maart tot 8 juni was er een opnamestop om extra besmettingen te vermijden. Dat leidde tot 5,39 procent bijkomende leegstand, blijkt uit de cijfers van De Tijd.

De Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd de woonzorg­centra te vergoeden voor die leegstand. 'Zo geven we de instellingen alle ruimte om te focussen op de strijd ­tegen corona en het welzijn van de bewoners', zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Volgens de jongste budgettering loopt die factuur op tot 122 miljoen euro.

Veel instellingen zouden zonder steun in financiële problemen komen. Vanaf 1 oktober wordt die steun verminderd, vanaf eind dit jaar afgeschaft. Voor veel woonzorgcentra wordt dat een uitdaging. In de meeste regio's is er een overcapaciteit. De leegstand lag vorig jaar, voor corona, al op 5,58 procent.

De helft van de leegstand is een gevolg van corona. Van 14 maart tot 8 juni was er een opnamestop om extra besmettingen te vermijden. Dat leidde tot 5,39 procent bijkomende leegstand, blijkt uit de cijfers van De Tijd. De Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd de woonzorg­centra te vergoeden voor die leegstand. 'Zo geven we de instellingen alle ruimte om te focussen op de strijd ­tegen corona en het welzijn van de bewoners', zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Volgens de jongste budgettering loopt die factuur op tot 122 miljoen euro. Veel instellingen zouden zonder steun in financiële problemen komen. Vanaf 1 oktober wordt die steun verminderd, vanaf eind dit jaar afgeschaft. Voor veel woonzorgcentra wordt dat een uitdaging. In de meeste regio's is er een overcapaciteit. De leegstand lag vorig jaar, voor corona, al op 5,58 procent.