Na afloop van de persconferentie stak Gezondheidsminister Frank Vandenbroucke zijn ongerustheid over de toestand in de Belgische ziekenhuizen vrijdagavond niet weg. 'In de ziekenhuizen staan we op de rand van een drama', zei hij in een video-interview met Belga. 'Ik wil dat niet verbergen. Het is beter de dingen te zeggen zoals ze zijn.'

Minister Frank Vandenbroucke schetst de situatie in verband met de ziekenhuiscapaciteit op intensieve zorgen: 'We hebben 2.000 bedden voor intensieve zorgen in heel België. Die zijn nodig. Beeld u in dat we de helft van die bedden sluiten, dan zou u zeggen 'dat is levensgevaarlijk, want we hebben die nodig', maar dat is wat er gebeurt als het virus zich verder ontwikkelt en de bedden worden ingenomen door mensen besmet met corona. We zijn zover nog niet, maar je ziet dat het penibel wordt in een aantal ziekenhuizen. Als dit nog lang loopt, dan gaan de ziekenhuizen in de onmogelijkheid zijn om de gewone zorgen die ze moeten toedienen nog toe te dienen. Dat mag niet gebeuren. We moeten de gewone zorg laten lopen.'

Ook deed de minister een oproep. De maatregelen gaan pas in vanaf maandag, 'maar in godsnaam gebruik uw verstand dit weekend', vraagt hij de bevolking. 'Blijf thuis. Kijk naar de Ronde van Vlaanderen op tv. Dat is heel tof, maar ga alsjeblieft niet in de uren die er nog zijn allemaal samen op café hangen. Dat is echt niet slim.'

De maatregelen onmiddellijk laten ingaan, gaat niet, legt Vandenbroucke uit: 'Die maatregelen moeten nageleefd worden. Daar staan sancties op. Straffen kan je alleen maar op basis van een door de regering genomen besluit dat gepubliceerd wordt en dat hebben we niet voor maandag.' (Belga)