In India zijn de afgelopen 24 uur 11.458 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat is het grootste aantal besmettingen in een dag tot nu toe in het land. In totaal zijn bijna 309.000 mensen in India besmet en vielen er tot nu toe 8.884 doden, meldt het Indiase ministerie van Volksgezondheid.

India is na de VS, Brazilië en Rusland vierde op de lijst van landen met de meeste coronabesmettingen. Het lukt het land niet om, ondanks een lockdown, de groei van het aantal coronagevallen in te dammen. India slaagt er wel in het aantal genezingen op te voeren. Inmiddels is bijna de helft van het aantal besmette mensen genezen.

Premier Narendra Modi bespreekt volgende week met de lokale autoriteiten van verschillende staten de situatie in het land, meldt televisiezender NDTV. De afgelopen dagen is het aantal coronabesmettingen weer sterk gestegen, nu de coronamaatregelen na twee maanden geleidelijk aan versoepeld worden.

