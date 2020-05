De Nationale Veiligheidsraad is woensdagochtend om 9 uur opnieuw bijeengekomen in het Brusselse Egmontpaleis. Ditmaal staat fase twee van de exitstrategie op de agenda. Het is vooral uitkijken naar een beslissing over de heropening van de markten, de musea en de contactberoepen zoals kappers. Mogelijk komt er ook een beslissing over het beoefenen van een ploegsport in open lucht.

De winkelstraten in ons land hebben sinds maandag opnieuw volk over de vloer. Dat verloopt goed volgens volgens minister van Middenstand, Zelfstandigen,en KMO's Denis Ducarme en dus buigt de Nationale Veiligheidsraad zich woensdag over een uitbreiding naar de contactberoepen. 'Ik heb enkele voorstellen op tafel kunnen leggen over de strikte heropening van de kappers, schoonheidssalons en ook de markten. De Nationale Veiligheidsraad zal zich nu buigen over deze voorstellen en ze hopelijk toepassen', stelt Ducarme. 'Het zullen niet de markten zijn die we van voorheen kenden en er zullen strikte voorwaarden zijn die weloverwogen zijn door de experten. Essentieel is dat de veiligheid van de handelaars en de klanten gegarandeerd blijft', vervolgt de minister.

Een belangrijk onderdeel van de tweede fase is de gedeeltelijke heropening van de scholen op maandag 18 mei. Een belangrijke test, maar Pierre-Yves, Jeholet minister-president van de Franse gemeenschap, heeft er vertrouwen in. 'Ik bedank alle directies van de scholen die het maximale doen, zodat scholen maandag terug veilig open kunnen gaan. Op operationeel vlak is dat niet altijd evident. De experten oordelen ook dat deze stap goed is voor de kinderen en er is ook een verlangen bij veel ouders om hun kinderen terug naar school kunnen laten gaan. Dat is een fysieke, sociale en psychologische nood', stelt Jeholet. (Belga)