Wereldwijd zijn over 188 landen en territoria 4.867.515 mensen met het nieuwe coronavirus besmet geraakt, terwijl er 321.459 aan zijn bezweken. Er genazen meer dan 1,6 miljoen patiënten, zo blijkt dinsdag om 21.15 uur uit de interactieve kaart van de vermaarde Johns Hopkins-universiteit. De Verenigde Staten blijven afgetekend het zwaarst getroffen, maar kennen ook het meeste aantal genezingen.

In de VS zijn 1.519.986 mensen geïnfecteerd geraakt. Daarna komen op verre afstand Rusland met 299.941 besmettingen, Brazilië 262.545, Groot-Brittannië met 250.121, en Spanje met 232.037 infecties. België is zestiende met 55.761 besmettingen. Het virus heeft volgens het dashboard van Johns Hopkins in de VS al aan 91.179 mensen het leven gekost. Er zijn 35.421 dodelijke slachtoffers in Groot-Brittannië, 32.169 in Italië, 28.025 in Frankrijk en 27.778 in Spanje.

In deze lijst staat België zevende met 9.108 sterfgevallen. Wereldwijd zijn 1.664.885 mensen genezen verklaard, met bovenaan de VS waar 283.178 patiënten de ernstige longziekte te boven zijn gekomen. België is achttiende met 14.687 genezingen. (Belga)