De laatste 24 uur werden 47 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, en mochten 107 patiënten het ziekenhuis verlaten. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano donderdag.

Ter vergelijking: de cijfers woensdag maakten gewag van 36 patiënten met COVID-19 die in het ziekenhuis werden opgenomen en 145 patiënten die het ziekenhuis mochten verlaten. In de ziekenhuizen zijn momenteel 1.060 patiënten opgenomen.

Op de intensieve zorgen liggen in totaal 208 patiënten, wat een verdere daling is met 15 patiënten in de voorbije 24 uur. Er werden 257 bijkomende gevallen gerapporteerd, wat ook meer is dan de 137 dan de dag voordien. Van die 257 zijn er 126 in woonzorgcentra. In totaal werden 9.388 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 31 in de voorbije 24 uur. Van die 31 overleden 18 mensen in het ziekenhuis en 9 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 78% bevestigd door een COVID-test.

Tot nu toe werden in totaal 57.849 bevestigde gevallen gemeld; 32.489 gevallen (56%) in Vlaanderen, 18.438 (32%) gevallen in Wallonië en 5.870 (10%) gevallen in Brussel. Tussen begin maart en 27 mei is het aantal uitgevoerde testen door de laboratoria opgelopen tot 492.686.

(Belga)