Een van de grote debatten op de Nationale Veiligheidsraad wordt de mogelijke verplichting van het dragen van een mondmaskers in winkels. De experten zijn voor, maar de politici lijken dit voorstel eerder af te schieten bij het binnengaan van het Egmontpaleis, waar de Nationale Veiligheidsraad plaatsvindt.

'Ik ga jullie het antwoord niet geven voor de vraag gesteld is. Het is een belangrijk debat dat we moeten hebben, maar we moeten ook duidelijk zijn met de burgers en geen stappen terugzetten. Zonder grondige controle heeft het ook geen zin', zegt minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR). Zijn partijgenoot, vice-eersteminister en minister van Begroting en Ambtenarenzaken David Clarinval is duidelijker in zijn repliek: 'Het is niet het juiste moment', stelt hij. Tenslotte bevestigt minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's Denis Ducarme (MR) dat de politici eerder niet geneigd zijn om de mondmaskers te verplichten, want hij heeft 'geen elementen gehoord dat we in die richting gaan, maar op de Nationale Veiligheidsraad is alles mogelijk en moet het debat gevoerd worden', aldus Ducarme.

Die laatste wil ook het debat voeren over een mogelijke verlenging van het sluitingsuur van de horeca en ook de discussie over een uitbreiding van de markten komt op tafel te liggen. 'Ik pleit voor een afschaffing van de regel van 50 marktkramers, want het verloopt goed op de markten en dus willen we bekijken met de lokale overheden of ze de veiligheidsmaatregelen dan in stand kunnen houden', stelt Ducarme.