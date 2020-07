De Nationale Veiligheidsraad zat woensdag sinds 8 uur 's morgens samen om zich opnieuw te buigen over mogelijke versoepelingen van de coronaregels. Vooral de evenementen- en cultuursector verwachtten nieuws: vanaf 1 augustus zou het maximumaantal bezoekers naar boven kunnen worden bijgesteld, als de gezondheidssituatie dat tenminste toelaat.

Maar het coronavirus neemt de jongste week opnieuw aan kracht toe, stelt de Nationale Veiligheidsraad vast.

'De GEES vermeldt in het laatste rapport dat het reproductiegetal intussen weer boven de 1 zit, wat betekent dat de epidemie weer aan kracht wint, zij het bescheiden', zei Wilmès. 'Dat is niet goed.'

De Nationale Veiligheidsraad stelt de beslissing over wat er op 1 augustus moet gebeuren daarom uit tot de volgende vergadering, op donderdag 23 juli. "We nemen de beslissing over het al dan niet ingaan van een nieuwe fase altijd een paar dagen op voorhand. Dat gaan we nu ook doen. We zullen volgende week inschatten of de epidemiologische situatie ons toelaat om verdere stappen te zetten, maar om dat te kunnen doen mag de situatie zeker niet erger worden', waarschuwde Wilmès.

De premier drong er bij de bevolking nog eens op aan alle regels goed op te volgen. Zo wees ze opnieuw op de mondmaskerverplichting die sinds afgelopen weekend van kracht is in de meeste afgesloten publieke plaatsen, op de verplichting om zich te laten testen en in quarantaine te gaan na een vakantie in een 'rode zone' en op de zes 'gouden regels' die de eerste verdedigingslinie tegen het virus vormen. 'Ik herinner u eraan dat veel te maken heeft met ons eigen gedrag', klonk het streng.

Tot slot waarschuwde de premier ook voor zogenaamde 'superspread events', waar verschillende groepen mensen - vaak jongeren - samenkomen en interageren, en zo veel erg veel mensen op korte tijd besmet kunnen geraken. 'We rekenen op de collectieve intelligentie. Het is belangrijk daar niet aan deel te nemen, want naast het besmettingsgevaar is het ook enorm moeilijk om de deelnemers daarvan te traceren en te isoleren', aldus Wilmès. 'We zien dat de epidemie nu vooral bij jongeren en jongvolwassenen aan kracht wint. Het is menselijk dat zij willen feesten, maar dat maakt het nog niet rationeel of correct.' (Belga)