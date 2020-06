Dat blijkt uit een enquête van Test-Aankoop. De consumentenorganisatie heeft eind mei duizend Belgen bevraagd en stelde vast dat er een kloof gaapt tussen beide landsdelen, zo staat te lezen in Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Geeft 81 procent van de Walen aan dat ze een mondmasker dragen in de supermarkt, dan is dat bij de Vlamingen slechts 38. Ook zegt 53 procent van de Walen dat ze een mondmasker dragen op andere publieke plaatsen, terwijl dat bij Vlamingen amper 14 procent is.

Viroloog Emmanuel André (KU Leuven) was in Wallonië als woordvoerder van Sciensano wekenlang hét gezicht van de coronacrisis. Hij stelt dezelfde kloof vast, maar heeft het moeilijk om een heldere verklaring te geven. 'Misschien is het debat over de mondmaskers in Wallonië minder warrig gevoerd? In Wallonië ben ik altijd zeer helder geweest: "Mondmaskers zijn belangrijk, maar pas in een latere fase, want er heerst voorlopig een tekort."'

André verwijst naar de vele experts die in Vlaamse media opgevoerd werden. 'Het lijkt alsof Vlaanderen het concept van BV's tijdens de crisis doorgetrokken heeft naar de academische wereld. Academici werden mediafiguren. In Wallonië hebben we dat concept van "Bekende Walen" niet, dus bleef het debat beperkt tot de officiële overheidscommunicatie enerzijds en academische standpunten anderzijds. Ik denk dat er daardoor minder ruis zat op de boodschap.'

Volgens Christophe Deborsu, politiek journalist en presentator bij RTL-TVI, is er meer aan de hand. 'Er leeft hier ook meer schrik voor het virus dan in Vlaanderen, omdat wij zwaarder getroffen zijn. Ik lees in Vlaanderen soms andere berichten, maar kijk naar de sterftecijfers: die liggen verhoudingsgewijs hoger in Brussel en Wallonië.' (Belga)