In navolging van zijn Amerikaanse ambtgenoot heeft ook de Braziliaanse president Jair Bolsonaro ermee gedreigd zijn land uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te halen. Hij verwijt de organisatie dat ze 'partijdig' en 'politiek' functioneert.

'De Verenigde Staten zijn vertrokken uit de WHO. Wij denken eraan, in de toekomst (...) Of de WHO werkt zonder ideologische vooroordelen, of wij stappen ook op. Wij hebben geen nood aan mensen van buitenaf die hun mening geven over de gezondheid hier', zo verklaarde hij aan de pers in Brasilia.

Vrijdag waarschuwde de WHO nog voor vroegtijdige opheffingen van lockdownmaatregelen. De uiterst rechtse Bolsonaro is een uitgesproken tegenstander van die maatregelen en gaat geregeld de confrontatie aan met gouverneurs die ze hebben ingevoerd in hun staat.

Brazilië wordt bijzonder hard getroffen door het coronavirus. Meer dan 34.000 mensen overleden er aan de gevolgen van een besmetting. Enkel in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk vielen nog meer overlijdens te betreuren. Bovendien lijkt de piek van de epidemie in Brazilië nog steeds niet bereikt. (Belga)