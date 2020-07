Na Luxemburg eist nu ook Portugal dat ons land zijn oranje lijst van reisbestemmingen aanpast. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg donderdag.

De Portugese minister van Buitenlandse Zaken Augusto Santos Silva vreest dat door de strenge Belgische reisregels toeristen massaal wegblijven van onder meer de Portugese stranden.

Hij heeft intussen de Belgische ambassadeur in Portugal gesproken, contact opgenomen met onze minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) en ook zijn eigen ambassadeur bij ons in Brussel op de zaak gezet.

Doel? Ervoor zorgen dat de regio's Algarve en Alentejo liever vandaag dan morgen van de Belgische oranje lijst verdwijnen. 'Ik was erg verbaasd dat beide regio's werden genoemd', aldus Silva. Hij geeft toe dat er in enkele districten rond de hoofdstad Lissabon belangrijke nieuwe corona-uitbraken zijn. 'Maar de situatie is echt wel helemaal anders voor de regio's Alentejo en Algarve. Er zijn geen data die aantonen dat het er even erg is als in Lissabon. Elke Europese coördinatie ontbreekt.'

Buitenlandse Zaken in Brussel kon niet zeggen of de vraag van Portugal in behandeling is. De diplomaten beklemtonen dat het de Belgische gezondheidsexperts zijn die finaal beslissen over de kleurcodes die landen krijgen, niet Buitenlandse Zaken zelf. (Belga)