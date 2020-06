De Nationale Veiligheidsraad buigt zich woensdagochtend vanaf 9 uur opnieuw over een aantal versoepelingen van de coronaregels. Dat wordt bevestigd in de entourage van premier Sophie Wilmès.

Het gaat onder meer over de hervatting van cultuuractiviteiten met publiek, zoals theatervoorstellingen of een cinemabezoek. Dat zou vanaf 1 juli opnieuw kunnen, al zal dat in elk geval wel gepaard gaan met allerhande veiligheidsvoorschriften. Daarnaast zouden ook speelhallen en casino's vanaf 1 juli de deuren opnieuw mogen openen, net als feestzalen en bankethallen. Bij die laatsten zou het aantal aanwezigen alvast beperkt blijven moeten tot vijftig, en zouden dezelfde hygiënemaatregelen gelden als in de horeca. Ook de pretparken en binnenspeeltuinen zouden ten vroegste vanaf 1 juli opnieuw bezoekers kunnen ontvangen, klonk het na afloop van de Nationale Veiligheidsraad begin juni. De organisatie van erediensten is al sinds 8 juni weer toegelaten, maar vanaf 1 juli zou de limiet op het aantal aanwezigen verhogen van 100 naar 200. Tot slot kunnen ook de zwembaden wellicht weer openen vanaf 1 juli. Onder meer de Vlaamse Zwemfederatie uit al langer haar onbegrip over het feit dat zwembaden nog niet mochten openen, terwijl dat in heel wat buurlanden wel al kan. De sector werkte een tijd geleden al een draaiboek uit.

Voor massa-evenementen zoals festivals is het sowieso nog te vroeg. Die mogen pas ten vroegste vanaf september weer georganiseerd worden. Ook nachtclubs, discotheken en fuiven blijven nog tot dan verboden terrein. Kleinere evenementen - denk aan kermissen of dorpsfeesten - kunnen ten vroegste vanaf 1 augustus opnieuw plaatsvinden, al zal dat geleidelijk gebeuren. De Nationale Veiligheidsraad moet zich nog buigen over de omkaderende veiligheidsmaatregelen voor evenementen. (Belga)