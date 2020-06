Italië staat vanaf woensdag reizen van en naar het buitenland weer toe. Alle luchthavens in het land zijn geopend. Ook mogen Italianen weer door heel het land reizen.

Italië was het eerste Europese land dat op nationaal niveau beperkingen instelde vanwege het nieuwe coronavirus. Sinds 10 maart was er een lockdown van kracht. Het land is sinds begin mei de maatregelen voorzichtig aan het versoepelen. Dinsdag/gisteren vierden de Italianen hun nationale feestdag. De nieuwe versoepelingen gingen pas woensdag in, om te vermijden dat Italianen tijdens en in aanloop naar die feestdag in groten getale op pad gaan. Nog op woensdag, waarschijnlijk in de avond, zal premier Giuseppe Conte zijn relanceplan aankondigen.

Volgens Italiaanse media zal de premier een oproep herhalen om de politieke meningsverschillen opzij te schuiven. Contes minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio ziet woensdag ook zijn Franse collega Jean-Yves Le Drian om de details te bespreken voor grensoverschrijdend verkeer. Volgens de Italiaanse krant La Stampa is Di Maio op zoek naar Franse steun om de reisbeperkingen voor Italianen, die bijvoorbeeld naar Griekenland willen reizen, te versoepelen. Spoorwegmaatschappij Ferrovie dello Stato en luchtvaartmaatschappij in moeilijkheden Alitalia verhogen alvast het aantal treinen en vluchten. Eerder mochten de meeste winkels en andere bedrijven in het land weer open. Hetzelfde geldt ook onder voorwaarden voor musea, bibliotheken en kerken. Sinds begin mei mochten de Italianen de deur weer uit voor een bezoek aan naasten of om te sporten.

Toch groeien de verschillen tussen de Italiaanse regio's. Politici uit het veel minder zwaar getroffen zuiden van het land dreigen ermee inwoners van Lombardije weg te sturen. De verspreiding van het virus startte in die rijke regio, en nog altijd worden er nieuwe gevallen gemeld. Italië behoort wereldwijd tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de coronapandemie. In totaal is bij ruim 233.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het aantal sterfgevallen ligt boven de 33.000, na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het hoogste in de wereld. Inmiddels daalt het aantal besmettingen en sterfgevallen gestaag. Dinsdag werden nog 55 overlijdens gemeld, het laagste in meer dan een week tijd. Er waren ook 318 nieuwe gevallen, waarvan meer dan 60 pct in Lombardije. (Belga)