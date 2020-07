Ook in Oostenrijk zijn in drie grote vleesverwerkende bedrijven coronagevallen geconstateerd. Twee van de bedrijven liggen niet ver van de Duitse grens.

In totaal twaalf medewerkers zijn positief getest op het coronavirus, bevestigde het crisisteam van de deelstaat Opper-Oostenrijk zondag tegen persbureau APA. Er waren zeven gevallen in een slachthuis in het district Ried im Innkreis, ten zuiden van de Duitse grens bij Bad Füssing. In het district Braunau, tegenover het Duitse Simbach am Inn, waren er twee gevallen, en drie gevallen in het district Wels-Land, zo'n 50 kilometer ten zuidoosten van Ried. Andere medewerkers worden zondag nog getest.

Bij de Duitse vleesverwerker Tönnies in Noordrijn-Westfalen testten in juni meer dan 1400 medewerkers positief op het coronavirus. Het voorval veroorzaakte veel discussie over de werk- en leefomstandigheden van de werknemers die daar werken.

Lees ook: De corona-uitbraak in een Duitse slachterij doet denken aan de wet market in China'

In Italië is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dit weekend in bepaalde streken opnieuw gestegen. Zo waren er volgens de krant La Reppublica 68 nieuwe positieve gevallen in Lombardije. Ook in de centrale streken Emilia Romagna en Lazio zijn er opnieuw meer positieve gevallen.

In Veneto is het reproductiegetal van het virus (hoeveel mensen elk besmet persoon op zijn beurt besmet) gestegen van 0,43 naar 1,63. De gouverneur van Veneto is razend. Volgens Zaia wordt de stijging veroorzaakt door onvoorzichtige mensen en hun onverantwoord gedrag. (Belga)