In Saoedi-Arabië heeft het aantal doden door de coronacrisis maandag de kaap van de duizend gerond. Dat heeft de minister van Volksgezondheid aangekondigd. Het nieuws komt er in een context van steeds meer besmettingen en slechts een paar weken voor het begin van de hadj, de jaarlijkse grote bedevaart naar Mekka.

Op maandag zijn meer dan vierduizend nieuwe besmettingen gemeld voor de tweede dag op rij, volgens de lokale autoriteiten. De afdeling intensieve zorgen is zowel in Riyad als in Jeddah overbevolkt, wat een nog grotere druk legt op de gezondheidszorg van het land. Begin juni kondigde Saoedi-Arabië de sluiting aan van Jeddah, de poort voor de jaarlijkse bedevaart naar Mekka. Daarnaast is er een avondklok, een schorsing van de gebeden in de moskeeën en een bevel om thuis te blijven afgekondigd in de stad om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Lokale autoriteiten zijn er nog niet over uit of de hadj, voorzien eind juli, kan plaatsvinden. Vorig jaar maakten zowat 2,5 miljoen gelovigen van over heel de wereld de bedevaart naar Mekka. Volgens de minister ligt het totale sterftecijfer nu op 1.011 mensen en het aantal besmettingen op 132.048. Dat is het hoogste cijfer van de Golfstaten. Het land versoepelde onlangs zijn strenge coronamaatregelen. (Belga)