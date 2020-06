Het omzetverlies bij de Belgische bedrijven als gevolg van de coronacrisis is opnieuw iets kleiner geworden, zo blijkt uit de wekelijkse rondvraag van de Economic Risk Management Group (ERMG), opgericht in de schoot van de Nationale Bank. Maar drie maanden na de start van de lockdown in ons land bedraagt het omzetverlies toch nog altijd 23 procent tegenover het niveau van voor de crisis.

Bij de vorige rondvraag een week geleden was er sprake van gemiddeld 26 procent omzetverlies. De jongste weken verbetert de omzet van de bedrijven traag maar gestaag: over een tijdspanne van vier weken gaat het om een omzetstijging met 8 procentpunten. De verbetering is ook vrij algemeen verspreid over de verschillende bedrijfstakken, maar ze is het grootst bij de zwaar getroffen sectoren (kunst, amusement en recreatie, horeca, kleinhandel, bouw en vastgoed). Deze rondvraag werd gehouden onmiddellijk na de opheffing van het verbod op bepaalde activiteiten in de horeca en in de kunst- en recreatiesector.

'Ook al geldt de opheffing van het verbod enkel op een gedeelte van de activiteiten en betekent het niet dat alle betrokken ondernemingen vanaf de eerste dag hun deuren hebben geopend, de omzet in de horeca en in de sector kunst, amusement en recreatie is duidelijk verbeterd. Beide sectoren rapporteren deze week een omzetdaling met respectievelijk 75 procent en 63 pct, tegen respectievelijk 89 pct en 86 pct bij de vorige enquêtes. De situatie in deze sectoren is nog uitermate onrustwekkend, maar ze verbetert langzaam naarmate bepaalde activiteiten worden heropgestart', klinkt het.

Ook de andere indicatoren rond het faillissementsrisico, liquiditeitsproblemen, werkgelegenheid, de mate van bezorgdheid en de investeringen tonen deze week een relatieve verbetering bij alle sectoren, al blijven ze nog steeds op een zorgwekkend niveau, stelt de ERMG. De situatie blijft ook hier het meest kritiek in de horeca en de sector van de kunst, amusement en recreatie. Zo blijft meer dan één op vijf van de bevraagde ondernemingen in deze sectoren een faillissement als 'waarschijnlijk' of 'zeer waarschijnlijk' achten en blijft meer dan één op vijf banen bedreigd. De bevraagde ondernemingen in deze sectoren rapporteren ook een zeer grote daling van hun investeringen ten opzichte van de situatie vóór de crisis: een daling met 66 procent in de horeca en met 82 procent in de sector kunst, amusement en recreatie.

In totaal namen 2.365 ondernemingen en zelfstandigen deel aan deze negende enquête, die gehouden werd door werkgeversfederaties BECI, NSZ, Unizo, UWE en Voka, onder coördinatie van het VBO en de Nationale Bank. De bedoeling van dit initiatief is na te gaan wat de impact is van de coronacrisis op de economische activiteit in België en op de financiële gezondheid en de beslissingen van de ondernemingen. (Belga)