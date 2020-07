Een behandeling van vijf dagen met het medicijn remdesivir zal 2340 dollar (omgerekend zo'n 2076 euro) kosten. Dat meldt de CEO van Gilead, de producent van het medicijn, in een open brief. Het medicijn dat gebruikt wordt voor de behandeling van covid-19, is vanaf juli beschikbaar in de VS.

Er was heel wat discussie ontstaan over hoeveel het medicijn zou kosten, nadat de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten in mei de toestemming gaven om remdesivir te gebruiken. Uit klinische testen blijkt dat het medicijn de overlevingskans verbetert voor coronapatiënten die beademd moeten worden. Tot nu toe had Gilead dosissen van het medicijn aan de Amerikaanse overheid geschonken, maar vanaf juli wordt het gecommercialiseerd.

Volgens Gilead zorgt een behandeling met remdesivir voor een besparing van gemiddeld 12.000 dollar per persoon. Normaal gezien houdt Gilead rekening met de meerwaarde die een medicijn heeft voor de maatschappij om de prijs te bepalen. Maar om het middel breed toegankelijk te maken, heeft het bedrijf naar eigen zeggen gekozen om veel minder dan die 12.000 dollar te vragen, aldus CEO Daniel O'Day.

De prijs voor overheden - dus voor mensen die via de overheid verzekerd zijn - in ontwikkelde landen werd vastgelegd op 390 dollar per ampul. Gebaseerd op de huidige behandelingspatronen, heeft het merendeel van de patiënten een behandeling van vijf dagen nodig waarbij zes ampules remdesivir worden gebruikt. Dat brengt de prijs van een behandeling op 2340 dollar per patiënt.

'We hebben de prijs tot een niveau doen zakken dat het betaalbaar is voor ontwikkelde landen met de laagste koopkracht', aldus O'Day in de open brief. 'Deze prijs zal aangeboden worden aan alle overheden overal ter wereld waar toelating is om remdesivir te gebruiken. Met de huidige prijs van 390 dollar per ampul, kan remdesivir meteen een netto besparing opleveren voor de gezondheidssystemen.'

Op deze manier wil Gilead vermijden dat met elk land een prijs onderhandeld moet worden, klinkt het nog. In de VS zal de prijs van 390 dollar per ampul gelden voor patiënten die verzekerd zijn via een overheidsprogramma, zoals Medicare. Voor private verzekeraars kost een behandeling 3120 dollar (2.766 euro) of 520 dollar per ampul.

Gilead geeft ook aan akkoorden te hebben gesloten met producenten van generische geneesmiddelen, om generische behandelingen aan te bieden in de ontwikkelingslanden. 'Deze alternatieve oplossingen moeten ervoor zorgen dat alle landen ter wereld toegang kunnen hebben tot behandelingen.'

Vorige week raakte bekend dat het Europees geneesmiddelenagentschap EMA de Europese Commissie aanbeveelt om remdesivir een voorwaardelijke marketingautorisatie te geven. Daardoor zou het medicijn ook bij ons versneld op de markt komen. (Belga)