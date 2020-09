Voor de eerste keer hebben 70 wetenschappers in Brussel een conferentie gehouden over COVID-19.

Erika Vlieghe, één van de initiatiefnemers legt na afloop de bedoeling uit: 'Dit moet uitmonden in een wetenschappelijke vereniging die op gezette tijden bijeenkomt, al dan niet advies kan uitbrengen of elementen pro en contra kan schetsen met wetenschappelijke onderbouwing'.

Het was in de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten in Brussel dat de wetenschappers een hele dag lang bijeenkwamen om naar elkaar te luisteren en van ideeën te wisselen. Viroloog Emmanuel André weet dat het virus geen zaak is van virologen alleen: 'Vandaag weten we dat de crisis niet alleen een biomedische zaak is. Ze is veel complexer geworden. Om ze te tackelen hebben we ook psychologen, antroplogen, cartografen, economen, nodig en die kwamen hier samen.'

'We misten al lang een diepgaand debat', erkent Erika Vlieghe. 'We hadden het allemaal heel druk, maar omdat beleidsmakers ons nu vragen naar input over hoe we moeten leren leven met dat virus, moesten we nu deze conferentie gewoon doen. In de media wordt er vaak gefocust op één of twee onderwerpen, de discussie over de bubbel van vijf en de mondmaskers om ze niet te noemen, en hier was het debat veel rijker.'

Epidemioloog Pierre Van Damme zag ook de laatste weken dat dit initiatief noodzakelijk was: 'Je voelt het polariseren, denk maar aan de open brieven (nvdr. Lieven Annemans, Geert Noels en Stijn Baert, e.a. schreven een open brief met felle kritiek op het COVID-19-beleid) en die discussies in de media waarbij de ene de ene dag zus zegt en de andere de andere dag zo. In plaats van het te laten escaleren in de pers, is het beter om de discussie hier te voeren.'