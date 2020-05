Wereldwijd zijn al ruim vijf miljoen mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat heeft de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit donderdagochtend gemeld. Het gaat om een verdubbeling in het bestek van een maand

De meeste besmettingen zijn geregistreerd in de Verenigde Staten. Daar zijn al minstens 1,5 miljoen mensen besmet geraakt. Op de tweede plaats staat Rusland met meer dan 300.000 besmettingen, en Brazilië volgt op de derde plaats met 290.000 gevallen. Nadien volgen de grote Europese landen. Europa en de VS zijn samen goed voor meer dan 70 procent van de besmettingen.

De cijfers omvatten wel enkel de officieel geregistreerde besmettingen. Aangenomen wordt dat het aantal besmettingen in realiteit veel hoger ligt. Wereldwijd is de toename van het aantal besmettingen nog steeds aan het versnellen. Vooral in Latijns-Amerika en de Caraïben verspreidt het virus zich steeds sneller. Daar werden woensdag 29.846 nieuwe gevallen gemeld, tegen 12.281 in de VS en 10.621 in Europa.

In totaal stierven al meer dan 328.000 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het nieuwe coronavirus. De dodentol van het nieuwe coronavirus ligt nergens hoger dan in de VS. Daar bezweken al meer dan 93.000 mensen. Europa is nog steeds het continent waar de meeste doden zijn gevallen. In totaal stierven 170.000 mensen op het oude continent, van wie drie kwart in het Verenigd Koninkrijk (35.786), Italië (32.330), Frankrijk (28.135) en Spanje (27.888). België volgt op de ranking van Johns Hopkins op de zevende plaats met 9.186 overlijdens. (Belga)