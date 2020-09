Voor de internationale aanpak van het coronavirus heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog eens 35 miljard dollar nodig, waarvan 15 miljard in de komende drie maanden. Daarvoor waarschuwt secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties.

Het geld is bedoeld voor het mondiale programma ACT Accelerator van de WHO, dat in het leven is geroepen om de ontwikkeling van vaccins, behandelingen en diagnoses te ondersteunen. Volgens Guterres droegen landen daar al zo'n 3 miljard dollar aan bij. Maar dat was slechts het startkapitaal, stelt hij, en er is nu geld nodig om op te schalen.

"Er zit een grote mate van urgentie in deze cijfers", aldus de VN-secretaris-generaal. "Zonder een impuls van 15 miljard dollar in de komende drie maanden, die onmiddellijk begint, verliezen we het momentum."

Ook WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus riep donderdag landen op te doneren. "We moeten onze capaciteit voor klinische proeven, productie, licenties en regelgeving snel opschalen, zodat deze producten bij de mensen terechtkomen en levens kunnen redden." (Belga)