Sinds kort is in ons land het contactonderzoek in voege, bedoeld om de verspreiding van het coronavirus op te volgen en nieuwe besmettingshaarden zo snel mogelijk in de kiem te smoren. 'Per besmette persoon die gecontacteerd wordt, krijgen we echter maar één of geen hoogrisicocontact gemeld', stelde viroloog Steven Van Gucht maandag op de persconferentie van het Nationale Crisiscentrum. Hij deed een oproep om 'volledig open kaart te spelen' in verband met de contacten die iemand gehad heeft tijdens de besmettelijke periode.

'Dit is een volledig anoniem proces. U zal nooit berispt worden, of bestraft of beoordeeld worden wanneer u bijvoorbeeld meer contacten hebt gehad dan feitelijk toegelaten', aldus Van Gucht.

De viroloog noemde contactonderzoek 'essentieel' om te voorkomen dat er een tweede uitbraak komt van de epidemie van het coronavirus.