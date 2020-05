Als alle bussen niet snel uitgerust worden met een scherm dat de chauffeurs beschermt, dan dreigt het personeel te staken. Het gemeenschappelijk vakbondsfront diende vorige week een aanzegging in die acties vanaf maandag dekt, zo bevestigt sectorverantwoordelijke bij ACOD, Rita Coeck.

Volgens Coeck kadert de aanzegging in een breder debat over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van De Lijn. 'Wij zijn vakbonden en kunnen in principe alleen het personeel vertegenwoordigen', zegt de vakbondsvrouw. 'Maar wij willen ook dat de reizigers veilig zijn.' Daarom dringen de vakbonden bij de directie van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij al geruime tijd aan op een breder plan van aanpak. De voorbije weken zag De Lijn door de coronapandemie een terugval van het aantal reizigers met tot wel 90 procent.

'Maar door de versoepeling van de coronamaatregelen gaat er een dag komen dat er zich meer volk aanbiedt op de bussen en trams. Wat gaan we dan doen? De directie zegt het niet te weten en dat het wel zal meevallen. Maar daar nemen we geen genoegen mee', waarschuwt Coeck, die erop wijst dat voor scholen, bedrijven en winkels wel duidelijke richtlijnen worden vastgelegd. 'De Lijn verschuilt zich achter een plan uitgetekend in de theorie. En we zien wel hoe het uitdraait in de praktijk, is de redenering.' Daarom verwachten de vakbonden van de directie een plan met concrete richtlijnen over hoeveel mensen er op een bus of tram mogen zitten en hoe dat moet verlopen. 'Maar niemand kan zeggen hoeveel en de directie denkt niet dat veel mensen de bus zullen nemen', aldus Coeck.

Een snelle berekening van de vakbonden op een normale bus van 12 meter, komt uit op maximaal 10 passagiers. 'Eén per rij en geschrankt, dan kom je juist aan anderhalve meter afstand.' Ook over wie er zal controleren en hoe die controles worden uitgevoerd, verwachten de vakbonden duidelijkheid. 'Onze controleurs? Oké, die kunnen ingeschakeld worden, maar we hebben er maar een honderdtal in heel Vlaanderen. Ze kunnen die niet overal inzetten', zegt Coeck. 'En gaat de politie controleren? Die is ook niet de persoonlijke wacht van De Lijn.' In een reactie laat De Lijn weten dat 'de bescherming van de reizigers en de chauffeurs onze allerhoogste prioriteit' is. 'Wij hebben sinds de uitbraak van de coronacrisis alle richtlijnen van de overheid nauwkeurig en snel opgevolgd, en hebben daarbij steeds overlegd met de vakbonden', zegt de maatschappij.

De Lijn erkent wel dat de chauffeurpost nog niet in alle bussen afgeschermd is van het reizigersgedeelte. 'Er werden afschermingshoezen besteld die de stuurpost afschermen van het reizigersgedeelte. Deze hoezen worden bovendien gecombineerd met een (afneembare) ketting als bijkomende afscheiding. Een deel van de bestelling van de afschermingshoezen is door de Duitse leverancier echter afgezegd.' Daarom werkt De Lijn nu aan een noodoplossing met plastic folie. 'Deze gecombineerde maatregel van folie en ketting is ondertussen voor 80 procent uitgerold op onze bussen (circa 3.000) in heel Vlaanderen. De resterende 20 procent volgt de komende dagen. Er wordt met man en macht aan gewerkt zodat het tegen maandag allemaal in orde is.' Coeck benadrukt dat de stakingsaanzegging zal worden ingetrokken als in alle bussen bescherming bij de stuurpost wordt aangebracht. (Belga)