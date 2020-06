De Amerikaanse president Donald Trump blijft de bezorgdheid om het toenemend aantal besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten bagatelliseren. Op Twitter herhaalde hij dat er meer positieve gevallen zijn doordat er in de VS meer getest wordt in vergelijking met andere landen. "Met minder tests zouden we minder gevallen hebben." De gouverneurs van de getroffen staten luiden echter wel de alarmklok.

De gouverneurs van Texas en Florida stellen dat de toename van het aantal besmettingen niet alleen te wijten is aan bijkomende testen. Greg Abbott, de gouverneur van Texas, waarschuwde dat indien de stijgende lijn wordt voortgezet er opnieuw lockdownmaatregelen zouden volgen, ook al beschouwt hij het stilleggen van de economie als een laatste redmiddel. "Wat zonneklaar is: COVID-19 is zich in Texas onaanvaardbaar snel aan het verspreiden, het moet in toom gehouden worden", zei Abbott, die de mensen aanraadt een mondmasker te dragen. In verschillende Amerikaanse staten, zoals Texas, Florida en Californië, nam het aantal besmettingen recent snel toe.

Tegenwoordig worden er in de VS dagelijks ongeveer 30.000 nieuwe besmettingen gemeld, ongeveer evenveel als op het hoogtepunt van de coronacrisis in april. Volgens veel experten is dat te wijten aan de versoepeling van de coronamaatregelen. Met meer dan 120.000 sterfgevallen en meer dan 2,3 miljoen besmettingen zijn de VS het zwaarst getroffen land ter wereld.