De Vlaamse ministers Benjamin Dalle (CD&V) en Bart Somers (Open Vld) hebben woensdag samen een speeltuintje heropend in de Brusselse gemeente Ganshoren. Vanaf vandaag mogen kinderen tot 12 jaar zich opnieuw uitleven in speeltuinen, indien de gemeentelijke, provinciale en regionale overheden dat toelaten. De ministers willen de lokale besturen aansporen om deze zo snel mogelijk open te stellen.

Het bezoek aan de speeltuintjes verloopt onder bepaalde voorwaarden die gelijkaardig zijn aan de heropstart van de sportactiviteiten. Zo mogen er maximum twintig kinderen tegelijk aanwezig zijn in de speeltuin, moet er een toezichthouder zijn en moeten de volwassenen die de kinderen begeleiden een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon behouden. De speeltuintjes zijn wel exclusief voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar.

'Voor heel wat mensen en kinderen, zeker in de stad, is dit de enige manier om zich buiten te amuseren. Dat is heel belangrijk voor het welbevinden van de kwetsbare kinderen die klein behuisd zijn', zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. Het zijn de lokale overheden zelf die beslissen of hun buurtspeeltuinen in open lucht en grote speeltuinen in parken weer open kunnen.

In grotere steden als Antwerpen en Gent gaan de vele speeltuintjes vanaf woensdag terug open en Vlaams minister voor Jeugd en Brussel Benjamin Dalle hoopt dat de hoofdstad snel volgt. 'Hier in Ganshoren hebben ze een duidelijk plan opgemaakt, maar ik doe een oproep om te zorgen dat ze in alle Brusselse gemeenten snel mee zijn en ook Leefmilieu Brussel al haar speeltuintjes in de gewestelijke parken snel heropent', aldus Dalle. (Belga)