De grootschalige bevraging van de Universiteit Antwerpen naar de gevolgen van de coronacrisis zal deze week het gebruik van de verschillende steunmaatregelen in kaart brengen. Dinsdag/vandaag kunnen Belgen voor de dertiende keer de enquête invullen.

De Grote Coronastudie, een initiatief van de UAntwerpen in samenwerking met UHasselt, de KU Leuven en de ULB, werd tussen maart en mei wekelijks uitgevoerd. Via een online bevraging peilden de wetenschappers naar de gedragsveranderingen onder invloed van het coronavirus en de door de overheid opgelegde maatregelen. Zowat 2,5 miljoen enquêtes werden ingevuld, verspreid over twaalf weken.

Sinds juni wordt de bevraging niet wekelijks maar tweewekelijks gehouden. 'Sinds kort bevinden we ons in de staart van de eerste pandemische golf', zeggen professoren Philippe Beutels en Pierre Van Damme (UAntwerpen), initiatiefnemers van de studie. 'Daarom schakelen we nu over naar een tweewekelijkse bevraging. Relevant blijft ze alleszins: het virus is dan wel onder controle, het is niet weg. Waakzaamheid blijft dus geboden en het is belangrijk om bepaalde maatregelen blijvend te respecteren. Denk bijvoorbeeld aan de physical distancing, maar ook aan de regel dat wie symptomen heeft, thuis blijft.'

Deze week bevat de enquête enkele vragen over de schoolgaande kinderen en vragen over de heropening van de horeca. 'Ging u al op café? Zocht u binnen een tafeltje of koos u voor het terras?' De onderzoekers willen ook het gebruik van het palet aan coronasteunmaatregelen in kaart brengen: van de coronahinderpremie over de technische werkloosheid tot het coronaouderschapsverlof en de andere stelsels. De bevraging kan dinsdag nog tot 22 uur online ingevuld worden.

(Belga)