In Frankrijk zijn de "gele hesjes" zaterdag voor het eerst weer op straat gekomen sinds het coronavirus zijn intrede deed en het land in lockdown ging. In verschillende Franse steden kwamen enkele honderden demonstranten op straat. De politie schreef wel massaal boetes uit, want de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner had gewaarschuwd dat elke samenscholing met meer dan tien personen verboden was.

Onder andere in Parijs, Lyon, Montpellier en Straatsburg waren er protesten, maar die waren in aantallen niet te vergelijken met de protesten van voor de coronacrisis. In Bordeaux was er tegenkanting van de handelaars, die klaagden dat ze al zwaar te lijden hadden onder de coronacrisis en het onverantwoord vonden om de stad te blokkeren. In Montpellier kwam het tot geweld. (Belga)