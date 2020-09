Het totale aantal Belgen dat in eigen land op vakantie gaat, is in de zomer van 2020 met 25 procent gestegen in vergelijking met de zomer van 2019. Dat schrijven de Sudpresse-kranten op basis van cijfers van de Belgische Vereniging van Touroperators (ABTO) en onderzoeksinstituut GfK.

Uit het onderzoek blijkt dat 25 procent meer Belgische toeristen minstens een nacht in eigen land hebben verbleven. Het gaat om 654.471 Belgen in de zomer van 2019 tegenover 818.723 in 2020. De cijfers houden niet alleen rekening met reizen die via reisbureaus werden geboekt, maar ook met reizen die individueel zijn georganiseerd. Meer dan een kwart (26,3 pct) van de toeristen trok naar Wallonië. Dat is in verhouding minder dan vorig jaar, maar in absolute cijfers gaat het om een stijging van 21 procent. In totaal waren het er bijna 38.000. De Belgische kust was wat minder populair dan vorig jaar. Toen ging het om 52,9 procent van alle Belgische toeristen, terwijl dat aandeel deze zomer 41,8 procent was.

'De Belgen hebben er dit jaar van geprofiteerd om andere regio's in Vlaanderen te ontdekken', stelt ABTO-woordvoerder Pierre Fivet. 'We merken bijvoorbeeld op dat de Vlaamse regio's zoals Limburg en de Kempen vooruitgang hebben geboekt door voor 11,7 procent van de reizigers de favoriete bestemming te worden, tegenover 10,8 procent in 2019.' Zoals elk jaar verbleven er tijdens de zomer nauwelijks Belgen in Brussel, Gent of Brugge. Het gaat om 0,3 procent van het totale aantal Belgische toeristen. Volgens Fivet is dat een status quo. 'Deze steden leven dankzij internationale reizigers.' (Belga)