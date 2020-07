Voor veel universiteitsstudenten start deze week de examenperiode. De universiteiten hebben verregaande maatregelen genomen om de examens te kunnen laten plaatsvinden: kilometers markeringen, extra lokalen en heel veel examenbegeleiders.

Aan de UGent starten maandag, op een feestdag, om 8.30 uur de eerste van 143.000 fysieke examens. De corona-uitbraak verplicht de universiteit zowat 200 examenlokalen te reorganiseren met kilometers plaklint, markeringen, affiches en banners.

Met tot 2.000 studenten tegelijk in vier hallen en 16 zones is Flanders Expo de grootste UGent-examenlocatie ooit. Maandag zullen tijdens drie sessies maar liefst 5.213 studenten een examen afleggen in de beurshallen. De examens in Gent vinden plaats van 1 juni tot en met 1 juli, van maandag tot en met zaterdag. Er zijn telkens drie examensessies van maximaal drie uur per dag om een spreiding van het aantal studenten mogelijk te maken. De universiteit voorziet voor de logistieke operatie in 200.000 mondmaskers en liters handgel. Er zijn 18 campussen waar ongeveer 200 examenlokalen in gebruik zijn. Elk van de lokalen is ;coronaproof' ingericht met gereduceerde capaciteit en gemarkeerde zitjes. In alle gebouwen zijn gescheiden ingangen en looproutes voorzien om de afstandsregels te kunnen respecteren.

'Het is een hele krachttoer geweest om dit allemaal te organiseren', zegt rector Rik Van de Walle. 'We hebben de voorbije weken dingen gedaan die we nooit eerder deden. Examens in expohallen, online examens, examens waarbij studenten, lesgevers en begeleiders bijzondere veiligheidsrichtlijnen moeten volgen: ook dat is nieuw voor ons.'

De UGent zet 7.000 begeleiders in, 850 UGent-werknemers springen op vrijwillige basis in of nemen die rol op ter vervanging van hun dagtaak. Per sessie in Flanders Expo zijn er tot 80 begeleiders aanwezig voor de sessies met meer dan 1.500 studenten.

Ook aan de KU Leuven begint de officiële examenperiode op pinkstermaandag, en zal ze duren tot 4 juli. 'De voorbije week hebben we al enkele examens georganiseerd, maar dat ging om uitzonderingen. De echte start is voor maandag', zegt de persdienst van de universiteit. De Leuvense universiteit houdt de hele maand juni ook examens op zondag. 'Precies om de spreiding zo groot mogelijk te maken.'

In Antwerpen loopt de zittijd van 1 juni tot en met 3 juli. 'Normaal gezien waren we al bezig', zegt UAntwerpen-woordvoerder Peter De Meyer, 'maar door corona hebben we een week uitgesteld.' Omdat de periode korter is, zijn er op pinkstermaandag uitzonderlijk examens. Er zijn ook examens op zaterdag, maar dat gebeurt anders ook.

Sinds maart werkt een speciale taskforce van de UAntwerpen aan plannen voor een veilige examenperiode. 'We organiseren ongeveer 3.000 examenactiviteiten, van mondelinge examens voor tien studenten tot schriftelijke proeven voor een groep van 600 studenten', zegt rector Herman Van Goethem. 'Voor de kleinere groepen, tot vijftig studenten, vinden de examens plaats op de eigen campussen. Er werd voortdurend afgetoetst met Erika Vlieghe en Pierre Van Damme, experten uit eigen huis.'

De campussen werden 'coronaproof' gemaakt met extra sanitair, looplijnen en stations met handgel. In de aula's kregen de zitjes die gebruikt mogen worden, een speciale markering, zodat de anderhalvemeterregel altijd gerespecteerd kan worden. Aan studenten wordt gevraagd om 40 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en bij voorkeur te voet of met de fiets te komen.

Voor groepen vanaf 50 studenten wijkt de universiteit uit naar de Waagnatie en twee zalen in Antwerp Expo. Op vijf weken tijd zullen in de Waagnatie ongeveer 13.000 studenten examen afleggen, in Antwerp Expo zijn dat er 18.000. De grootste groep voor één examen, 801 studenten, zal in Antwerp Expo in afzonderlijke groepen worden verdeeld.

De universiteit beseft dat de blokperiode voor de studenten niet de meest eenvoudige was. 'En ook de examenreeks wordt anders dan anders', zegt vicerector onderwijs Ann De Schepper. 'Iedereen kan in comfortabele en veilige omstandigheden examen afleggen. We denken ook aan hun mentale welzijn: uiteraard zijn de studentenbegeleiders ook in juni bereikbaar voor een babbel, en via het digitale platform vanuituwkot.be bieden we onze studenten twee keer per week Blok Breaks aan. Dat worden korte pauzemomenten, ingekleed door muzikanten, door stand-upcomedians en zo.' (Belga)