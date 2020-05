Erik De Rop, voorzitter van de Leuvense vzw Oude Markt, heeft ernstige twijfels bij het nut en de uitvoerbaarheid van de verplichting die de overheid wil opleggen aan café-uitbaters om de namen van de bezoekers te registreren om hen later te contacteren als blijkt dat er zich in het café een coronabesmette persoon bevond. Met zijn 40 horecazaken wordt de Oude Markt in de volksmond bestempeld als 'de langste toog van het land'.

"Wij zullen vanzelfsprekend uitvoeren wat de overheid ons oplegt want wij willen dat onze cafés zo snel mogelijk terug kunnen opengaan. In onze cafés zullen tafels geplaatst worden op 1,5 meter afstand van mekaar en men zal in een café enkel in zijn eigen bubbel aan zo'n tafel kunnen zitten. Wat is het verschil tussen de situatie in een café en in een winkel als beiden de regels op vlak van social distance respecteren? Als men dergelijke registratie voor ons oplegt zou men het ook voor andere instanties moeten doen want daar kan men even goed besmet geraken", aldus De Rop.

Een bijkomend probleem is dat de maatregel moeilijk uitvoerbaar is. "Als cafébazen mogen wij de identiteitskaart niet vragen met als gevolg dat de klant eender welke naam kan opgeven. De verplichting om zijn naam op te geven doet ook afbreuk aan de 'hospitality' van cafés als plaats waar men naartoe komt om even zijn zorgen te vergeten. Het zal door een aantal klanten worden ervan als een drempel om uit zijn kot af te zakken naar cafés", aldus De Rop die tevens verwijst naar de vele problemen die de onderzoekers momenteel ondervinden bij het contacteren van personen die in aanraking zijn geweest met een besmette persoon.