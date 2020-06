Er zijn de afgelopen week grote stappen vooruit gezet die het bereik van het contactonderzoek verbeteren. Dat laat het Agentschap Zorg en Gezondheid dinsdag weten.

In Vlaanderen geven nu zo goed als alle huisartsen, labo's en ziekenhuizen hun patiënten en testresultaten door aan de federale databank voor het contactonderzoek. Van bijna alle patiënten waren de afgelopen dagen ook contactgegevens beschikbaar. Dat resulteerde de voorbije week in een kleine 2.500 telefoonoproepen naar patiënten en hun contactpersonen en een twintigtal huisbezoeken per dag.

Afgelopen week werden er zo iets meer dan 1.000 hoog- en laagrisicocontacten gevonden. "Het gelukkig nog altijd dalende aantal nieuwe besmettingen zien we ook vertaald in dalend aantal te contacteren personen voor onze contactonderzoekers. De afgelopen dagen moeten ze rond de 300 telefoons per dag uitvoeren", verklaart Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid.

Het verhoogde bereik leidt tot beter resultaat. Van alle oproepen die het contactonderzoek probeert te doen naar patiënten leidt ongeveer 30 procent ook tot contactpersonen en geeft in 15 procent van de gesprekken de patiënt aan geen contactpersonen te hebben. Zowat 25 tot 35 procent leidt niet meteen tot resultaten omdat de patiënt niet telefonisch bereikt kon worden. Een deel daarvan kan de dag erna nog bereikt worden of via de huisbezoeken. De overige oproepen zijn verkeerd verbonden of niet mogelijk door een gebrek aan contactgegevens of omdat personen weigeren mee te werken, negatief getest zijn of eerder al gebeld zijn.

Het gemiddelde aantal contactpersonen per bereikte patiënt steeg tot iets meer dan twee per patiënt. Daarbij zijn ook de cijfers opgenomen van patiënten die geen contactpersonen doorgaven. De interfederale werkgroep tracing blijft zich inzetten om het contactonderzoek nog te verbeteren, klinkt het. Zo kunnen ontbrekende of verkeerde telefoonnummers nog worden aangevuld met gegevens van ziekenfondsen en worden mensen die een gsm-nummer opgeven per sms verwittigd dat ze opgebeld gaan worden. Verder zullen mensen het contactcentrum ook zelf kunnen contacteren.

"Stap voor stap wordt het contactonderzoek beter en performanter, zodat het een volwaardig instrument wordt om ook op langere termijn heropflakkeringen van het virus tegen te gaan en meer ingrijpende maatregelen te vermijden", klinkt het. Moonens benadrukt wel dat het contactonderzoek enkel kan slagen als iedereen er goed aan meewerkt. "Als je gebeld of bezocht wordt door het contactonderzoek, geef dan zo veel mogelijk je contacten en hun contactgegevens door. Wees daar niet terughoudend in, je mag er zeker van zijn dat we vertrouwelijk met die informatie omgaan en die nooit zullen gebruiken om je te bestraffen omdat je contact hebt gehad met iemand", besluit de woordvoerder. (Belga)