De water- en energievergoeding die Vlaanderen toekende aan iedereen die tijdelijk werkloos wordt omwille van de coronacrisis, kost in totaal 172 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) dinsdag gezegd in het Vlaams Parlement.

De Vlaamse regering besliste om iedereen die door de coronacrisis tijdelijk werkloos wordt, automatisch een eenmalige water- en energiepremie van 202,68 euro toe te kennen. Dat bedrag komt overeen met de gemiddelde water- en energiekost van een Vlaams gezin. Hiervoor is dus 172 miljoen euro gebudgetteerd, bleek bij de voorstelling van een update over de corona-impact op de Vlaamse begroting in de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van de Vlaamse assemblee. Het geld is onderdeel van de 2,75 miljard euro aan provisies die de Vlaamse regering uittrekt voor coronamaatregelen.

Een grote hap daarvan gaat naar de hinderpremie voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten (1,16 miljard euro) en de compensatiepremie (314 miljoen) en ondersteuningspremie (187 miljoen) voor bedrijven met een omzetdaling van meer dan 60 procent. Met de 2,75 miljard euro aan provisies doelde Diependaele enkel op de maatregelen die al formeel beslist zijn door de Vlaamse regering. De meeste maatregelen zijn al uitgewerkt, maar niet alle maatregelen uit het noodfonds zijn bijvoorbeeld al afgeklopt. De lijst is een amalgaam van sommen en ramingen.

Zo is er bijvoorbeeld sprake van 49 miljoen euro voor de aankoop van mondmaskers en ander beschermend zorgmateriaal. Voor de contact tracing was initieel 122,7 miljoen euro geraamd, maar hier is al 40 miljoen herverdeeld naar het Agentschap Zorg & Gezondheid omdat er in het begin sprake was van 1.200 contactracers, 'terwijl er dat op geen enkel moment nog maar de helft waren'.

Andere maatregelen kosten dan weer een pak minder, bijvoorbeeld de 250.000 euro voor het Agentschap Begroting en Inburgering voor de aankoop van 1.000 laptops voor inburgeraars. 'We hadden op het oog om zowel het economisch als sociaal weefsel overeind te houden. We hebben geprobeerd om ervoor te zorgen dat gezonde ondernemingen overeind zouden gebleven zijn, zodat ze na corona zo snel mogelijk met economische groei konden aanknopen', verdedigde Diependaele het Vlaamse beleid achter de 2,75 miljard euro provisies. De minister wees er nog op dat het om provisies gaat, ofte een begrotingsinstrument om snel geld vrij te maken waar nodig. 'Je mag dat niet zien als een betalingsmiddel.' Niet opgebruikte provisies keren terug naar de algemene middelen, en komen dus niet vrij voor andere maatregelen.

Maar zo'n provisie gaat wel volledig in het rood, klonk het, het is een schuld die Vlaanderen opbouwt. De minister kreeg nog de vraag voorgeworpen of Vlaanderen een tweede coronagolf kan betalen. Welke kostprijs kunnen we ons veroorloven om te vermijden dat we een groter verlies zouden hebben, mochten we die kost niet maken', luidde de uitdaging. De Vlaamse begroting is 'structureel zeer sterk, en kan tegen een stootje'.

Vlaanderen bouwt nu schuld op, 6,5 miljard euro in 2020. Maar dat is niet de grootste zorg van de minister. De grote uitdaging is wat Vlaanderen de komende jaren structureel tekort komt op de begroting, aldus Diependaele. Een begroting in evenwicht is op termijn belangrijk. Het federale niveau "heeft elke verantwoordelijkheidszin over de begroting losgelopen", en dat is "zeer gevaarlijk", want vroeg of laat komt nog een crisis waar het beleid iets aan zal moeten kunnen doen, besloot hij. (Belga)