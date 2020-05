De voorbije 24 uur werden 47 nieuwe overlijdens gemeld in ons land omwille van het nieuwe coronavirus, wat het totaal op meer dan 9.000 brengt. Er is ook sprake van 65 nieuwe ziekenhuisopnames. Anderzijds mochten 159 patiënten het ziekenhuis verlaten, blijkt zaterdag uit de dagelijkse cijferupdate van het Crisiscentrum en Sciensano. De dalende trends zetten zich door.

Zowel de trend van het aantal bevestigde gevallen, als de trends van de nieuwe zakenhuisopnames, het aantal patiënten op intensieve zorgen en het aantal overlijdens door het nieuwe coronavirus blijven dalen. In totaal werden al 9.005 sterfgevallen gerapporteerd. Onder hen stierf 48 procent in het ziekenhuis en 51 procent in een woonzorgcentrum.

Drieëntwintig procent van de sterfgevallen in de wzc's is bevestigd, bij de overige is er het vermoeden dat COVID-19 de doodsoorzaak is. Van de 47 recente overlijdens lieten 25 mensen het leven in het ziekenhuis en 22 in een woonzorgcentrum (73 pct bevestigd).

Voorts is het totale aantal bevestigde besmette personen met 345 nieuwe gevallen gestegen tot 54.989. Van de nieuwe gevallen wonen 208 patiënten in Vlaanderen, 99 in Wallonië en 36 in Brussel. Al 14.460 mensen mochten in totaal het ziekenhuis verlaten en zijn genezen verklaard, onder wie 159 de voorbije 24 uur. In totaal zijn nu nog 1.750 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. De voorbije 24 uur waren er 65 nieuwe opnames.

Er liggen 364 patiënten op intensieve zorgen, een daling met 16 in de voorbije 24 uur. Van die 364 werden er 219 beademd. "Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog", klinkt het in de update op info-coronavirus.be.

