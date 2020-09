Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) vindt kotfeestjes een aandachtspunt voor de politie. De stad verwelkomt de komende weken bijna 80.000 studenten en de Gentse politie maakt nu al melding van een handvol kotfeestjes bij studenten die hun kot begin september zijn komen inrichten. In de studentenbuurt Overpoort zijn niet alle uitbaters zeker dat ze zullen openen, maar de politie en gemeenschapswachten zullen in de omgeving sensibiliseren op social distancing en de mondmaskerplicht.

In Gent zijn er de laatste zeven dagen 100 nieuwe besmettingen vastgesteld en de stad ligt met 38 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners ruim boven de alarmdrempel van 20. De komst van vele universiteits- en hogeschoolstudenten zal de besmettingsgraad waarschijnlijk doen toenemen. Het stadsbestuur, de universiteit, organisatoren en horeca-uitbaters overleggen rond nieuwe regels voor het studentenleven.

Het is duidelijk dat het studentenleven in de gekende studentenbuurt Overpoort niet zal hernemen zoals voorheen. Waarschijnlijk zal het aantal terrassen uitgebreid worden, maar de buurt kan niet omgedoopt worden tot een openluchtdiscotheek. Indien het aantal terrassen wordt uitgebreid moet het openbaar vervoer worden omgeleid. Daarover is overleg aan de gang met De Lijn.

Uitbaters van studentencafé's vragen vooral om rendabele oplossingen, want de omzet zal sowieso zwaar lijden onder de coronacrisis en het leek voorheen niet economisch haalbaar om het aantal bezoekers terug te schroeven. De traditionele student kick-off, waarmee studenten het academiejaar op het Sint-Pietersplein aftrappen, is alvast geschrapt.

Burgemeester Declercq heeft de mondmaskerplicht alvast uitgebreid. Die is sinds 7 september niet langer beperkt tot een ruim omschreven winkelzone maar ook van toepassing in een aaneengesloten gebied tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Overpoort. De verplichting is voor iedereen vanaf 12 jaar oud en geldt 24 op 24, 7 dagen op 7. Ook op drukke plaatsen waar een mondmasker niet moet, roept de stad op om er toch een te dragen. Gemeenschapswachten delen flyers uit en de politie is aanwezig om te sensibiliseren en verbaliseren indien nodig.

Het is gebruikelijk dat de politie bij het begin van het academiejaar massaal aanwezig is in de buurt van de Overpoort om de openbare orde te bewaken. Dat zal dit jaar niet anders zijn en ook in de rest van de stad zal de politie een glasverbod en een verbod op elektronisch versterkte muziek afdwingen. Bij clandestiene kotfeestjes of andere samenscholingen in studentenverblijven zal de politie ingrijpen bij klachten. Maar preventieve huiszoekingen zijn niet aan de orde.

De UGent gaf eerder al geen groen licht voor cantussen. Over dopen is nog geen beslissing genomen al lijkt het ook daar onwaarschijnlijk dat die op de traditionele manier zullen doorgaan. Het komende academiejaar zijn tal van regelingen in stelling gebracht om social distancing onder studenten mogelijk te maken en online leren te ondersteunen. Ook in specifieke situaties, zoals in laboratoria, wordt bekeken hoe onderlinge afstand gegarandeerd kan worden zonder dat de capaciteit van de gebouwen er te zwaar onder lijdt.

Enkele praktische beslissingen moeten nog bevestigd worden maar syndicale bronnen spreken van een goede samenwerking met de universitaire leiding. Nieuwe studenten die nog vertrouwd moeten worden met het campusleven kunnen zich aanmelden in zestig specifieke coronaproof studieplekken, zogenaamde 'study-OO's', afkorting van 'Study Online On Campus'. Buitenlandse studenten worden dan weer wegwijs gemaakt in een 'Welcome Village' waar ze ook een coronatest ondergaan indien ze afkomstig zijn uit rode of oranje zones.