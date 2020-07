De coronacrisis heeft in april en mei een enorme impact gehad op het aantal vastgoedtransacties in België. Zo daalde het aantal transacties in april 2020 met 23,8 procent in vergelijking met april 2019. In mei bedroeg de daling zelfs 29,7 procent. Juni 2020 leek dan weer een keerpunt te zijn: in vergelijking met juni 2019 steeg het aantal transacties met 8,4 procent. Dat blijkt uit de Notarisbarometer.

De coronacrisis had het afgelopen trimester een duidelijke impact op het aantal vastgoedtransacties in ons land. Het ging zelfs om de laagste vastgoedactiviteit in een trimester sinds 2015. In het tweede trimester 2020 waren er in België 15,9 procent minder transacties in vergelijking met het tweede trimester van 2019. Vooral de markt van woonhuizen en appartementen kreeg de afgelopen drie maanden klappen, met een daling van het aantal transacties van 20 procent. Bij garages en gronden was de terugval minder groot: respectievelijk -6 procent en -9 procent.

'In januari en februari daalde het aantal transacties lichtjes na de rush op vastgoed op het einde van 2019 als gevolg van de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen', legt Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be, uit. 'In maart, april en mei sloeg de coronacrisis toe en daalde het aantal transacties fors. Het is nu afwachten of deze evolutie zich doorzet. Pas dan kunnen we spreken van een effectief herstel van onze vastgoedmarkt.'

Na de eerste 6 maanden klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land af op 267.040 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 ging het om een stijging met 1,9 procent. Gemiddeld moesten kopers zowat 5.000 euro meer betalen voor een huis. Rekening houdend met de inflatie bedroeg de meerprijs ongeveer 4.000 euro. 'De afgelopen 2 jaar steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis met meer dan 4 procent. De huidige stijging van net geen 2 procent was de kleinste toename van de 5 voorbije jaren. Of dit een kantelmoment is als gevolg van de coronacrisis moet nog blijken. Voorlopig lijkt het erop dat corona niet meteen een grote impact heeft op de prijzen, maar het is nog wat vroeg om verregaande conclusies te trekken', aldus van Opstal.

De gemiddelde prijs van een appartement in België klokte af op 242.024 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 ging het om een stijging van 5,9 procent. Daarmee lag de gemiddelde prijs van een appartement ongeveer 14.000 euro hoger dan in 2019. Rekening houdend met de inflatie, betaalt de koper zowat 13.000 euro meer. In de periode 2015-2020 steeg de gemiddelde prijs van een appartement met 19,3 procent. Rekening houdend met een inflatie ging het om een reële prijsstijging van 11,2 procent.

'Een appartement kost in ons land gemiddeld 25.000 euro minder dan een woonhuis. Dat lijkt stilaan een constante te worden, want 5 jaar geleden was dit ook al het geval. Dat de gemiddelde prijs van een appartement blijft stijgen, ook sinds de coronacrisis, is opvallend. Het heeft wellicht te maken met het feit dat de appartementen de laatste jaren aan marktaandeel winnen tegenover de woonhuizen. Bovendien zijn nieuwbouwappartementen erg in trek, zowel bij reguliere kopers als investeerders', aldus van Opstal. (Belga)