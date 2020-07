De voorbije 24 uur zijn er nog eens 32 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De balans staat nu op 9.312 doden, zo blijkt uit de dagelijkse update van de coronacijfers in België. Er zijn 27 patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Van die 32 overleden 20 mensen in het ziekenhuis en 12 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 58 procent bevestigd door een COVID-test. Er mochten ook 25 patiënten het ziekenhuis verlaten. Er liggen nu nog 1.334 mensen in het ziekenhuis.

In de intensieve zorgen liggen in totaal 251 patiënten, dat is een verdere daling met 5 patiënten in de voorbije 24 uur. Er zijn 250 nieuwe besmettingen geregistreerd. Daarvan wonen er 175 in Vlaanderen, 50 in Wallonië en 25 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 57.342.

De trend is over het algemeen hoog, maar daalt wel, stelt viroloog en interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht.

"Het hoger aantal besmettingen in Vlaanderen is op dit moment moeilijk te verklaren", klinkt het. "Dat kan zijn omdat de teststrategie beter uitgerold is in het noorden van het land of omdat het virus er meer circuleert. We kunnen dat op dit moment niet van elkaar onderscheiden."

In totaal zijn 15.297 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 25 in de voorbije 24 uur. Er werden 6.826 testen gerapporteerd, dat is een lager aantal dan de voorbije dagen. De oorzaak daarvoor is het lange weekend.

"Voorlopig zien we geen effect van de versoepelingen van de maatregelen die genomen zijn op 4 mei, zoals het heropstarten van veel bedrijven", stelt Van Gucht. Het is nog net te vroeg om iets te kunnen zeggen over de impact van de versoepelingen van 10 mei op de cijfers.

Van Gucht benadrukt dat hoewel we in de staart van de epidemie zitten, het virus nog niet bestreden is. Bovendien hebben we meer contacten en verplaatsen we ons meer.

De viroloog herhaalt daarom nog eens de vijf basisprincipes om de verspreiding van het virus tegen te gaan: Blijf binnen, zeker als je ziek bent. Was regelmatig je handen met water en zeep. Blijf op 1,5 meter afstand van anderen. Beperk sociale contacten tot je contactbubbel en spreek buiten af. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen waar die 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden. "Wanneer men met velen in een kleine ruimte vertoeft voor een langere periode, raden we ook aan om steeds goed te verluchten", aldus Van Gucht.

De woordvoerder stelt nog dat die vijf principes geen "menukaart" zijn waar men uit kan kiezen. "Het is niet zo dat u drie principes kan volgen en de andere twee niet omdat u dat beter uitkomt. Ze zijn allemaal belangrijk en we moeten ze alle vijf consequent toepassen. Het is een en-verhaal en geen of-verhaal", besluit Van Gucht.

(Belga)