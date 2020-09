In totaal zijn sinds de uitbraak wereldwijd 900.052 mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit een telling van het Franse persbureau AFP, dat zich baseert op officiële cijfers.

Het hoogste dodental is met meer dan 190.000 in de VS, gevolgd door Brazilië, dat tot dusver meer dan 127.000 doden te betreuren heeft. India heeft het op twee na hoogste dodental (bijna 74.000) maar staat sinds maandag op de tweede plek qua hoeveelheid besmettingen (ongeveer 4,4 miljoen). In India werd maandag nog de grootste dagelijkse stijging van het aantal besmettingen gemeld die er tot dusver wereldwijd is geweest. Die dag werden 90.802 nieuwe coronagevallen in het land gemeld.

Gezien de versoepelingen van de maatregelen in India, waaronder het heropenen van bars woensdag, is te verwachten dat de dagelijkse aantallen nieuwe besmettingen blijven oplopen. De afgelopen weken meldt India ook hogere dagelijkse sterfgevallen dan andere landen, gemiddeld meer dan duizend per dag. (Belga)