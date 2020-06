"Slechts een druppel op een hete plaat en zeer ontoereikend". Zo bestempelt het ACV de 20,5 miljoen euro extra die Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) voorziet voor de woonzorgcentra. "Dit is niet de waardering waar de sector op wacht. Er is voor de woonzorgcentra jaarlijks minstens 100 miljoen euro nodig", stelt de christelijke vakbond.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) maakte maandag bekend dat hij 20,5 miljoen euro voorziet voor de woonzorgcentra. De woonzorgcentra kunnen met die middelen extra personeel inzetten voor bewoners met zware zorgnoden. In totaal gaat het om zo'n 340 extra personeelsleden. Voor de komende jaren mikt Beke in totaal op 2.000 extra personeelsleden in de woonzorgcentra. 'Dit budget is een eerste stap maar veel te laag om de werkdruk en het personeelstekort in de woonzorgcentra in Vlaanderen op te vangen', reageert het ACV.

De christelijke vakbond verwijst naar de federale overheid die 400 miljoen euro voorziet voor een noodfonds voor de zorg. De 20,5 miljoen euro die de Vlaamse regering nu voorziet is volgens de vakbond "slechts een druppel op een hete plaat en zeer ontoereikend". Volgens de vakbond is er jaarlijks minstens 100 miljoen euro nodig voor de woonzorgcentra. Ook de ambitie van 2.000 extra personeelsleden is volgens de vakbond ruim onvoldoende. 'Wij vragen een meerjarenplanning om tegen 2024 minstens 5.000 personeelsleden bijkomend aan te trekken in de woonzorgcentra. Het doel is niet alleen verpleegkundigen maar vooral zorgkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, animatoren, enz... aan te werven'. (Belga)