Door Covid-19 riskeren miljoenen meer kinderen om tot kinderarbeid gedwongen te worden. Dat zou leiden tot de eerste stijging in kinderarbeid na twintig jaar. Dat melden de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en het VN-kinderrechtenfonds UNICEF.

Volgens het rapport ('Covid-19 and child labour: A time of crisis, a time to act') zijn er sinds het jaar 2000 94 miljoen kinderen minder die worden gedwongen om te werken. Die vooruitgang is nu in gevaar door Covid-19. Meer kinderen zullen gedwongen worden tot kinderarbeid en de kinderen die reeds in kinderarbeid verzeild waren geraakt, zullen nu te maken krijgen met slechtere werkomstandigheden, klinkt het. Dit kan leiden tot significante gezondheids- en veiligheidsproblemen.

Covid-19 zou resulteren in een stijging van armoede, wat op zijn beurt zou leiden tot een toename van kinderarbeid. Studies zeggen zelfs dat een stijging van 1 procent in armoede, zou leiden tot een stijging van 0,7 procent in kinderarbeid. Kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals mensen die in de informele economie werken en gastarbeiders, lijden het meest wanneer het economisch slecht gaat.

'De pandemie richt een ongeziene verwoesting aan voor de inkomens van bepaalde gezinnen. Zonder steun zullen veel gezinnen hun toevlucht nemen tot kinderarbeid', aldus de directeur van IAO, Guy Ryder.

Het rapport stelt een aantal maatregelen voor om de stijging in kinderarbeid tegen te gaan, waaronder meer inclusieve sociale bescherming en maatregelen om meer kinderen naar school te laten gaan.

'Naarmate armoede stijgt, scholen dichtgaan en de beschikbaarheid van sociale voorzieningen vermindert, worden meer kinderen gedwongen om te werken. Als we ons de wereld na de pandemie inbeelden, moeten we ervoor zorgen dat kinderen en hun gezinnen de middelen hebben om soortgelijke situaties te kunnen overleven', aldus de directeur van UNICEF, Henrietta Fore. (Belga)