Italië wil zijn grenzen op 3 juni weer openen. Dat heeft de Italiaanse regering zaterdag bevestigd nadat het nieuws al gemeld werd in de media. Vanaf dan zouden inwoners van de Europese Unie en landen van de Schengenzone weer welkom zijn in 'de Laars', zonder dat ze eerst twee weken in quarantaine moeten.

Wegens de coronapandemie is inreizen in Italië momenteel enkel in uitzonderlijke gevallen toegelaten. Het gaat onder meer om Italianen die willen terugkeren uit het buitenland of buitenlanders die hun vaste woonplaats in Italië hebben. De versoepeling van de coronamaatregelen in het land volgt pas na 2 juni, de nationale feestdag.

De regering wil zo voorkomen dat Italianen tijdens en in aanloop naar die dag in groten getale op pad gaan. Italië was het eerste Europese land dat op nationaal niveau beperkingen instelde vanwege het coronavirus. Sinds 10 maart is er een lockdown van kracht, maar die wordt sinds begin mei voorzichtig versoepeld.

Een heropening van de grenzen aan het begin van de zomer is met name voor de toeristische sector van belang. Die is een van de belangrijkste takken van de economie in het Zuid-Europese land. Italië is een van de zwaarst getroffen landen door de coronapandemie. Al zeker 32.000 mensen bezweken er aan Covid-19. In het land zijn ook meer dan 223.000 bevestigde besmettingen gemeld.

