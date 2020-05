In Italië zijn volgens het instituut van de sociale zekerheid meer mensen aan het coronavirus gestorven dan de officiële cijfers weergeven. Het instituut voegt ongeveer 19.000 doden toe aan de balans van 32.000 doden van de autoriteiten.

In een donderdag bekendgemaakt studie zegt het INPS (Instituto nazionale della previdenza sociale) dat in maart en april in totaal 156.429 overlijdens opgetekend werden in Italië, ongeacht de oorzaak. Dat zijn er 46.909 meer dan verwacht op basis van het gemiddelde in die maanden in de periode 2015-2019.

Het aantal stergevallen door COVID-19 gemeld door de Civiele Bescherming - de dagelijkse balans die autoriteiten bekendmaakten - bedroeg in maart-april 27.938, benadrukt INPS. Het instituut stelt zich dus vragen over het verschil van '18.971 overlijdens, waarvan 18.412 in het noorden', de regio die het zwaarst getroffen is door de epidemie. (Belga)