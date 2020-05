De lockdown die sinds een tweetal maanden van kracht is vanwege de coronacrisis, heeft de genderongelijkheid in ons land enkel versterkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel, waarover Het Nieuwsblad maandagochtend al berichtte. 'Het lijken vooral vrouwen te zijn die de samensmelting van de levenssferen in het huis in goede banen trachten te leiden', zegt onderzoeker Theun Pieter van Tienoven.

De onderzoeksgroep TOR van de VUB lanceerde anderhalve maand geleden een tijdsbestedingsstudie (www.dagelijksleven.eu) waarin ze wilden nagaan hoe de coronacrisis het dagelijks leven beïnvloedt. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat de lockdown stressvoller is voor vrouwen dan voor mannen. Zo hebben we per dag gemiddeld wel een uur meer vrije tijd, 6 uur in plaats van 5 uur, en zijn we een uur minder onderweg, maar mannen hebben gemiddeld wel een uur meer vrije tijd per dag dan vrouwen dan in 2013.

Vrouwen besteden dan weer gemiddeld een half uur per dag meer aan huishoudelijk werk en kinderzorg, en gemiddeld een half uur per dag meer aan slapen en persoonlijke verzorging dan in 2013. Zowel bij mannen als bij vrouwen is de subjectieve tijdsdruk nu lager dan in 2013, maar de afname in tijdsdruk is wel veel groter bij mannen als bij vrouwen. Het verschil in tijdsdruk tussen vrouwen en mannen is dan ook veel groter dan in 2013. "De eerste resultaten tonen aan dat het met de tijdsstress voorlopig meevalt", zegt socioloog Theun Pieter van Tienoven.

'We ervaren minder tijdsdruk dan pre-corona. Maar het blijft wel stressvol om één en dezelfde plek in te richten voor werk, school, huishouden en vrije tijd, en hoewel de dagelijkse tijdbesteding tussen vrouwen en mannen weinig verschilt, lijken het op het eerste gezicht vooral vrouwen te zijn die de samensmelting van de levenssferen in het huis in goede banen trachten te leiden.' (Belga)