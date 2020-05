De voorbije 24 uur waren er 29 nieuwe ziekenhuisopnames. Het aantal sterfgevallen steeg met 23. Er werden 125 nieuwe gevallen gerapporteerd. Dat blijkt zaterdag uit de dagelijkse coronacijfers.

Van de nieuwe gevallen wonen er 77 in Vlaanderen, 34 in Wallonië en 14 in Brussel. Er worden in ons land dus nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld, maar de trends blijven dalen. De voorbije 24 uur waren er 29 nieuwe ziekenhuisopnames. In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 890 patiënten opgenomen. In de intensieve zorgen liggen in totaal 173 patiënten, dat is een verdere daling met 14 patiënten in de voorbije 24 uur. 15.769 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 87 in de voorbije 24 uur.

In totaal werden 9.453 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 23 in de voorbije 24 uur. Van die 23 overleden 13 mensen in het ziekenhuis en 8 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd honderd procent bevestigd door een COVID-test. Van de in totaal 9.453 overleden personen, overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum, 0,3 procent thuis en 0,6 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (25 procent) als vermoede (75 procent) gevallen.

Het totaal aantal afgenomen tests is 848.065, waarvan 11.186 tests in de laatste 24 uur zijn gemeld.