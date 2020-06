Er werden in België de voorbije 24 uur 98 nieuwe gevallen van besmetting gerapporteerd. Van de besmette personen wonen er 54 in Vlaanderen, 28 in Wallonië en 16 in Brussel. Het brengt het totale aantal gevallen van besmetting op 58.615.

Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 819 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 26 nieuwe opnames. In de intensieve zorgen liggen in totaal 166 patiënten, dat is een stijging met 2 patiënten. 15934 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 14 in de voorbije 24 uur.

In totaal werden 9505 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging met 19. Van die 19 overleden 13 mensen in het ziekenhuis en 6 in een woonzorgcentrum.